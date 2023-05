Vallecrosia, la parrocchia di San Rocco celebra la 'Festa della mamma' (Foto)

La parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, domenica prossima, celebrerà la 'Festa della mamma'.

Per l’occasione, in parrocchia verrà organizzato dai figli e dai papà un programma speciale: “Domenica 14 maggio abbiamo pensato a un programma speciale per la Festa della Mamma. Alle 10 verrà celebrata la santa messa nella parrocchia di San Rocco, poi, alle 10.56, si terrà un concerto in teatro con Filippo Odobashi. E’ un giovane talentuoso pianista di Arma di Taggia che studia pianoforte da quando aveva 7 anni e ha un curriculum artistico degno dei più grandi professionisti” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Alle 11.31 verrà organizzato un momento ludico con sorprese e, alle 12.33, verrà offerto un ricco aperipranzo. Infine, verranno consegnati dei regali”.

Un’iniziativa unica per celebrare la ricorrenza in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. “E’ un modo per fare immensi auguri a tutte le mamme” - sottolinea don Rito.