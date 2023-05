Al Casinò di Sanremo, omaggio a Luigi Pirandello con Giuseppe Pambieri in ‘Centomila, Uno, Nessuno’

Su il sipario” la stagione teatrale del Casinò di Sanremo Omaggio a Luigi Pirandello prosegue sabato 13 maggioe ore 21.00 con la piece: 'Centomila. Umo, Nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello' interpretata da Giuseppe Pambieri. Scritto e diretto da Giuseppe Argirò. Teatro della Città-Centro di Produzione teatrale- Associazione Città Teatro. Per prenotazioni tel 0184 841176 Tel 0184 595273 su cell 340 8926683 o emal info@cooperativademart.com

Tre famose pieces per ricordare quel luglio del 1933 quando Luigi Pirandello divenne direttore artistico della Compagnia teatrale dedicata all’attrice Marta Abba. Per due anni il già Premio Nobel seguì la compagnia, scrisse nuove rappresentazioni e curò gli allestimenti che debuttavano nel Teatro dell’Opera e poi giravano l’Italia, promuovendo anche l’immagine del Casinò, già allora polo culturale. A ricordo di quei favolosi Anni Trenta il Casinò dedica la sua stagione teatrale all’illustre drammaturgo, Premio Nobel.

Sabato 13 maggio ore 21.00

Giuseppe Pambieri

CENTOMILA, UNO, NESSUNO. La curiosa storia di Luigi Pirandello

Scritto e diretto da Giuseppe Argirò

Teatro della Città-Centro di Produzione teatrale- Associazione Città Teatro.

E’ un viaggio ironico e appassionato nel multiforme universo dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il suo pensiero; una riflessione scanzonata e umoristica sull’uomo del Novecento, a cui solo la scena può dare voce. “Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d’olivi saraceni affacciata agli orli d’un altipiano d’argille azzurre sul mare africano”. Così Pirandello descrive l’inizio del suo “involontario soggiorno sulla terra”. L’uomo nato dal Caos si consegna al mito e guarda vivere i suoi personaggi che riannodano i fili segreti e misteriosi della sua biografia. L’autore agrigentino la vita l’ha scritta e l’ha vissuta, identificandosi in ognuna delle sue creature. Lo spettacolo, affidato alle profonde risonanze di Giuseppe Pambieri, racconta gli aspetti meno visitati dell’esistenza di Pirandello: dal rapporto con la domestica Maria Stella che nutrì l’immaginazione religiosa dell’autore e il suo mondo magico popolare, tanto da guadagnarsi una citazione nella prefazione dei Sei personaggi, alla figura del precettore, custode del suo apprendistato culturale, dai tumultuosi anni giovanili e dal rapporto conflittuale con il padre al soggiorno tedesco e agli amori specchio di un immaginario erotico ossessivo e di una personalità complessa e tormentata. La drammaturgia rivela l’uomo Pirandello con le parole dei suoi personaggi, attraversando narrativa, poesia e teatro: da Il fu Mattia Pascal al Padre dei Sei personaggi, dall’Enrico IV al Non si sa Come fino a L’uomo dal fiore in bocca. I temi dell’amore, della follia, della morte, del tragico emergono dall’inconscio dei diversi protagonisti e trovano spazio in una realtà sempre attuale. La scena così come la vita non conclude e Pirandello ne è la metafora più viva, come testimoniano I giganti della montagna e l’incontro fra Ilse e Cotrone vicino all’olivo saraceno, dove tutto ebbe inizio, ma non una fine.

Titolo Costo biglietto Abbonamenti 3 spettacoli Centomila uno nessuno 13 maggio Pambieri € 25I sett € 20 set II € 10 Gall.

Note. Persone diversamente abili con accompagnatore : ogni due biglietti uno gratuito. Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita presso ufficio sede Dem'Art, Via Fratti 17 (vetrina sulla strada) – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato previo appuntamento. - prenotazione libera tel 0184 841176 su cell 340 8926683 o emal info@cooperativademart.com