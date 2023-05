Sanremo: via Escoffier ostaggio dei lavori per la nuova pavimentazione, nessun avviso per il transito vietato anche ai residenti

Sono ore di gravi disagi per i residenti del centro che hanno un posto auto, e quindi il diritto di passaggio, in via Escoffier.

Da qualche giorno il Comune ha dato il via ai lavori per il rifacimento della pavimentazione e gli interventi condizionano non poco il transito delle auto che hanno il regolare permesso da parte dell’Ufficio Viabilità. Durante i primi interventi i residenti hanno trovato un accordo ‘a voce’ con l’impresa per poter passare ma, stando a quanto riferito, da oggi i lavori saranno più impattanti e, quindi, le auto non potranno più passare. Il tutto senza cartelli che avvisassero con debito anticipo del disagio. Sino al termine dei lavori, quindi, anche chi ha pagato il passaggio al Comune dovrà cercare un posto auto altrove.