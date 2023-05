Attenzione alle truffe agli anziani: venerdì incontro organizzato dal Comune di Taggia

Il tema delle truffe agli anziani è sempre d'attualità e anche per questo il Comune di Taggia ha cercato di fare prevenzione. L'ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con i Carabinieri di Taggia ha organizzato un incontro per aiutare gli anziani a prestare attenzione con pochi semplici accorgimenti per non diventare vittima di malintenzionati.

Nel corso dell'incontro in programma domani, 11 maggio, al Centro Anziani di Arma di Taggia (in via San Francesco 3), interverrà il comandante del locale distaccamento dell'Arma, Alessio Gazzolo. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti dei servizi sociali del Comune.

"Si tratta di una iniziativa molto importante per la nostra comunità - commenta l'assessore ai servizi sociali Laura Cane - Come Comune abbiamo deciso di organizzare e promuovere questa importante attività che speriamo possa sensibilizzare gli anziani del nostro territorio. Si tratta di un incontro aperto a tutti ed è importante che ci sia partecipazione. Le truffe agli anziani sono una piaga della nostra società ma per non diventarne vittima basta solo prestare attenzione ricordandoci che le forze dell'ordine sono sempre al nostro fianco". Questo un piccolo decalogo di consigli utili che verrà ricordato dai carabinieri nell'incontro in programma domani:

1. non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa;

2. non mandate i bambini ad aprire la porta;

3. prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e aprite con la catenella attaccata;

4. in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino;

5. Prima di farlo entrare accertatevi della sua identità;

6. nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che non vi convince telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare;

7. tenete a disposizione una agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Area, etc);

8. non date soldi agli sconosciuti;

9. mostrate cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta;