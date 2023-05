Pallamano: nuova sconfitta per la San Camillo Riviera nel campionato di Prima Divisione francese

Ancora una sconfitta, sempre in trasferta, per il team maschile della San Camillo Riviera nel campionato di Prima Divisione Francese.

Questa volta è il Villeneuve Loubet a far suo l'incontro, per 35-19. "Questa parte del campionato purtroppo non è ha noi molto favorevole - commenta il tecnico Domenico Bonsignorio - il recupero degli infortunati si sta rivelando più lungo del previsto oltre alle assenze per motivi di lavoro e di studio che si sono verificate in questo weekend. Abbiamo tenuto testa ai nostri avversari fino a che ci è stato possibile, purtroppo non siamo riusciti a controbattere sino alla fine".

Ora per la squadra del presidente Giovanni Martini finalmente una gara sul proprio campo, domenica alle 17, al Palasancamillo di via Felice Musso.

Formazione della San Camillo: Mattia Ameglio, Gabriele Garelli (4 reti), Elias Marras (6), Dario Martino (3), Massimo Moisello portiere, Alessandro Riano (2), Zenock Sodji (4). Allenatore: Domenico Bonsignorio.