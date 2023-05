Ospedaletti: successo di partecipazione e gradimento per l'evento 'Prime Pieghe'

Il Comune di Ospedaletti e il Comitato Circuito Storico di Ospedaletti, con la Scuola Federale Velocità della Nannelli Academy (scuola ufficiale della FMI-Federazione Motociclistica Italiana) domenica scorsa, 7 maggio, ha organizzato l'evento 'Prime Pieghe' rivolto ai giovani di età compresa tra 6 e 12 anni, con lo scopo di migliorare in generale le loro capacità alla guida, e in particolare come affrontare le curve in sicurezza.

"L'evento - ai spiega nel comunicato -, che ha avuto un grande successo di partecipazione e di gradimento, si è svolto in Piazza Nassirya (davanti alla vecchia stazione ferroviaria) ed ha coinvolto decine di giovanissimi centauri che hanno beneficiato delle lezioni e dei consigli proposti dai tecnici della Fmi Roberto Sassone, Kevin Calia e Livio Bellone.

Focus in particolare sui principi della guida in curva, sul corretto utilizzo dei freni e su come mantenere un giusto equilibrio in sella. Dopodichè, tutti hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica le nozioni appena apprese, testando le loro capacità lungo un mini-circuito creato appositamente in un ambiente sotto controllo e assolutamente sicuro.

Come detto, l'evento è stato molto apprezzato, oltre che dai giovanissimi, anche dai loro genitori che hanno espresso soddisfazione per l'organizzazione e per la qualità degli insegnamenti forniti dagli istruttori. Anche il Comune di Ospedaletti si è detto molto felice del successo di 'Prime Pieghe' per la sua finalità istruttiva molto importante verso i futuri utenti della strada, e anche per aver valorizzato le bellezze del territorio locale".