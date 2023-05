Arti Marziali: doppio 11° posto nell'ultimo weekend per gli atleti del Dkd Diano Marina agli italiani

Sono andati in scena nell’ultimo fine settimana i campionati italiani ‘Esordienti’, per gli atleti nati negli anni 2010/2011. Circa 800 atleti provenienti da tutto lo stivale si sono radunati ad Ostia per inseguire un podio difficilissimo, soprattutto al primo anno di attività agonistica per questi giovanissimi che pur impegnati nel fine anno scolastico passano i pomeriggi in palestra, nel dopo compiti, per allenarsi duramente.

Questa volta i portacolori della DKD Diano Marina, Emanuele Ricca (kumite -38kg) e Andrea D’Elia (kumite -58kg), alla loro prima esperienza in campo nazionale, si sono dovuti accontentare, entrambi, dell’11° posto in classifica.

Emanuele che si allena nella sede di San Lorenzo al Mare, ha gareggiato in una categoria con ben 89 partecipanti, mentre Andrea che si allena a Diano Marina, si è messo alla prova in una categoria con 39 ragazzi. Questi i numeri imponenti di una gara che segna di fatto l’inizio carriera per i giovani karateka nella vita agonistica.

Tecnico responsabile della trasferta romana è stato Pitti Belotti che, insieme a tutto lo staff tecnico DKD, ha curato la preparazione dei ragazzi: “Sapevamo che sarebbe stata dura sia per l’inesperienza di chi è al debutto, sia per il mastodontico numero di avversari di livello medio/alto, la prestazione però ha permesso ad Andrea ed a Emanuele di rompere il ghiaccio ed iniziare un percorso di crescita attraverso la consapevolezza dei propri mezzi, se son rose…”.

Nel frattempo lo staff tecnico della DKD è nuovamente al lavoro per la fase di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti (massima serie agonistica nella quale partecipano anche gli atleti di caratura olimpica). Domenica prossima allo ‘Sbravati’ di Spotorno Aaron Tremul nei -75 maschile e Giorgia D’Elia nei -53 femminile, tenteranno di raggiungere la qualificazione.