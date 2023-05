'Ditelo con un fiore': anche nella nostra provincia con 'Orpea' l'azalea della ricerca Airc

Ditelo con un fiore. Un fiore speciale che negli anni è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile: l’azalea.

Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo francese Orpea, attore di riferimento mondiale nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili, celebra la Festa della Mamma unendosi anche quest’anno alla Fondazione AIRC nella importante iniziativa per la salute delle donne che è ormai una tradizione di questa festa.

Domenica prossima ben 18 strutture del Gruppo Orpea in tutta Italia, dal Piemonte alla Sardegna, diventeranno punti di distribuzione delle azalee della ricerca. Un fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili, un dono speciale per tutte le mamme, un gesto di amore che vale doppio! Tutti i proventi delle vendite saranno destinati ad AIRC per il sostegno dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Le strutture Orpea sono pronte a profumarsi e colorarsi di solidarietà grazie all’esposizione delle azalee a disposizione di tutti coloro che vorranno fare una donazione attraverso l’acquisto di una piantina. In provincia di Imperia Orpea è a Sanremo, alla residenza Julia di via Giovanni Borea 34.