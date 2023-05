Imperia, nuova Aurelia - bis: il Comitato di Oliveto organizza un dibattito con i candidati sindaco

Il Comitato Nuova Aurelia Bis Valle di Oliveto - Imperia Est, organizza un incontro in presenza con i candidati sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi

I temi proposti sono: impatto su ambiente e paesaggio dell’Aurelia Bis di Imperia, mitigazione del danno di immagine ed eventuale rischio idraulico; b) le importanti variazioni del piano urbanistico, vincoli su tutta la tratta Aurelia-Bis: adozione delle varianti migliorative indicate dalla Regione Liguria come da Delibera n.1573 del 18/12/2012 per le tratte che comprendono anche Borgo Prino, Borgo Artallo, Borgo Oliveto Imperia Est; adozione della specifica variante migliorativa meglio nota come “ Variante RL3 “ studiata dal Dipartimento regionale per la zona di Imperia Est e rappresentata in apposita planimetria, al fine di diminuire decisamente il grave impatto ambientale; conoscere nel merito le decisioni assunte da parte del Sindaco a fronte del Progetto Definitivo dell’opera presentato recentemente in Comune dal Commissario incaricato.