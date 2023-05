Come indicato da Rivieracqua, per un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento idropotabile di Taggia, previsto domani, potrebbero presentarsi alcuni problemi per gli utenti.

Potranno infatti manifestarsi deficit parziali o totali nell’erogazione del servizio idropotabile (in particolar modo dalle 9 alle 16).