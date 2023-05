Taggia: alla scuola secondaria di primo grado Ruffini, concluso con successo il corso di Tennistavolo

Si è conclusa con entusiasmo e successo, l’iniziativa della ASD ‘Tennistavolo Regina Sanremo Taggia’ che ha visto coinvolte nel mese di aprile tutte le classi della scuola secondaria di primo grado G. Ruffini dell'I.C. Taggia.



"Durante le ore di scienze motorie sportive del Prof. Gabriele Alessio, si è aggiunta la figura professionale e competente del Tecnico Sportivo della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) sig. Raffaele Regina, che ha avuto modo di insegnare le tecniche fondamentali di questo divertentissimo e coinvolgente sport. All’interno della palestra del plesso Soleri, dove la sua associazione è già presente, c’è la possibilità di sfruttare ben sei tavoli da gioco. Durante le ore di lezione, i ragazzi hanno dapprima imparato sotto la guida del tecnico i movimenti e le posture corrette. In un secondo tempo, si sono misurati tra di loro in divertenti gare".

“Desidero ringraziare il sig. Raffaele, per la sua disponibilità e professionalità - spiega il Prof. Gabriele Alessio -. E' sempre un piacere aggiungere nuove e stimolanti esperienze finalizzate alla crescita dei miei ragazzi, all’interno delle regolari ore di lezione. Un doveroso ringraziamento alla Prof.ssa Valeria Lanteri e alla nostra Dirigente Scolastica Annamaria Fogliarini, per aver messo a disposizione lo spazio e gli orari della palestra. Un ringraziamento al mio collega Prof. Vincenzo Zumbo, per il supporto”.

La ASD 'Tennistavolo Regina Sanremo e Taggia' rinnova l’invito a tutti i ragazzi della scuola, soprattutto a quelli che non hanno ancora trovato un loro sport preferito, di tornare a provare le divertenti lezioni, seguiti dai tecnici della società sportiva.