La genetta simbolo del Parco Alpi Liguri: al via la nuova campagna social della Regione

Parte oggi, martedì 9 maggio, attraverso i canali social e proseguirà in autunno con iniziative sul territorio la nuova campagna di Regione Liguria dedicata ai parchi del territorio.

A ogni parco è stata associata una mascotte, disegnata ispirandosi ai personaggi dei cartoni animati e a un elemento naturalistico, un animale o un fiore, rappresentativo di ogni Parco: ad esempio, la genetta per il Parco delle Alpi Liguri, il fungo di pietra per il Parco di Piana Crixia, la farfalla dorata di Montemarcello Magra o il corbezzolo per il Parco di Portofino.

La campagna si compone di 10 video da 30 secondi, uno per ogni parco (i 9 regionali, Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Bric Tana, Montemarcello Magra, Piana Crixia, Portofino, Portovenere e il Parco Nazionale delle Cinque Terre) che verranno pubblicati sui social di La mia Liguria (Facebook, Instagram e Youtube), e che racconteranno ogni Parco e le sue peculiarità in riferimento alle stagioni primavera-estate.

“Anche quest’anno proseguiamo con le campagne di promozione e valorizzazione del nostro territorio – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – iniziative che hanno contribuito agli straordinari numeri che la Liguria sta facendo registrare sul fronte turistico in questi anni. Con questa campagna dedicata ai parchi vogliamo valorizzare le straordinarie realtà ambientali del nostro territorio, capace di racchiudere in pochi chilometri realtà diversissime e affascinanti, dal mare alle montagne. Una comunicazione rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie che vogliono andare alla scoperta del lato verde e naturalistico della Liguria, un aspetto ricco di sorprese e di attrattività uniche”.

"L'azione social dedicata ai nostri Parchi - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - è a misura di famiglia, per sottolineare le esperienze che si possono fare sul territorio e lo spirito di aggregazione, favorendo al contempo il turismo lento, di qualità. Un modo di apprezzare appieno le nostre peculiarità e la Liguria come meta outdoor capace di emozionare per la straordinaria biodiversità. I Parchi hanno dimostrato di essere un volano per il marketing territoriale e per la stessa sensibilizzazione all'ecosistema e al recupero di storia e tradizioni".