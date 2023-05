Triathlon: 3 gare in 7 giorni per Vittorio Russo che continua a mostrare segni di crescita grazie alla dedizione, alla costanza e all’impegno negli allenamenti

Iniziamo dal Triathlon Sprint di Andora, gara disputata domenica 30 aprile. Per tutti è una sorta di debutto stagionale, una delle prime se non la prima gara di triathlon in acque libere.

Andora è un classico del panorama italiano, è sempre molto partecipata e al via ci sono spesso atleti di primo piano anche di altre nazioni. Vittorio esce in 18ima posizione dopo i primi 750 mt di nuoto, disputa un’ottima frazione ciclistica facendo registrare il 6° parziale di giornata e corre una buona frazione podistica. Chiude in 17ima posizione assoluta con il tempo di 1h03’21”. In classifica risulta essere il primo ligure al traguardo, quindi, Vittorio si laurea Campione Regionale Assoluto di Triathlon Sprint precedendo Riccardo Rubini e Andrea Mercatelli.

Vittorio partecipa, poi, al triathlon giovani di Loano, sabato scorso. La gara valevole come seconda tappa del Circuito Nord Ovest, lo vede 17° al traguardo. La settimana si conclude a Candia. Vittorio ha debuttato ieri sulla distanza Olimpica. Raccoglie un 7° posto assoluto e vince la categoria Junior con il tempo di 2h03’28”.

Si è invece svolta sabato la seconda tappa del circuito Nord Ovest a Loano alla quale hanno preso parte molti giovani atleti della Riviera Triathlon 1992. Il risultato più eclatante è stato raccolto da Nicolò Reitano nella categoria Ragazzi. Nicolò, dopo essere uscito nei primi 3 dalla frazione natatoria, ha preso vantaggio nella frazione ciclistica e lo ha incrementato in quella podistica facendo registrare in tutte le frazioni il miglior tempo e andando a raccogliere la prima importante vittoria personale. Con il tempo totale di 15’08” ha preceduto Riccardo Banfi (15’19”) e Alex Facchinetti (15’22”). Nella stessa categoria, buon debutto nella triplice per Michele Bonsignorio che con il tempo di 17’09” chiude in 17ima posizione. 17°, ma nella categoria esordienti, Roberto Vivaldi con il tempo di 13’53”.

Sebastiano Carli, Nicolò Dagati e Tommaso Battaglio, invece, si sono ben comportati nella categoria Youth A piazzandosi rispettivamente 26°, 32° e 41°. Nota di merito per Daniele Tavanti che già si è cimentato nella triplice, nella categoria cuccioli, seppur prestato dall’atletica.