Pallavolo: la Grafiche Amadeo promossa in Serie B, vittoria in casa e festa alla sconfitta del Vado

La Grafiche Amadeo promossa in Serie B di pallavolo maschile. Dopo la sconfitta nel big match della settimana scorsa, i matuziani hanno fatto il loro dovere vincendo in casa, per 3-1 sul Carcare, per poi attendere oltre due ore e guardare in diretta sui social, il match del Sabazia Vado impegnato a Lavagna, dagli spogliatoi di Villa Citera.

Tutto in una domenica di maggio per la Grafiche Amadeo, che raggiunge un sogno durato tutta la stagione, condito da qualche polemica dell’ultima settimana per lo sfalsamento degli orari delle due partite fondamentali per la promozione e, alla fine, terminato con l’esplosione di gioia per giocatori e dirigenti.

Sabazia Vado sconfitto nettamente dall’Admo Lavagna che, nonostante i giochi fossero fatti per le posizioni di vetta della graduatoria, hanno giocato sempre ai massimi livelli e, di fatto, hanno consegnato la promozione ai sanremesi già alla fine dle secondo set, quando sono andati sopra per 2-0. A quel punto, infatti, c’era già la certezza matematica della promozione, per la differenza set. Quindi il crollo dei savonesi che, perdendo anche il terzo set, hanno dato l’addio ai sogni di Serie B.

Per Sanremo e la provincia di Imperia un risultato storico, visto che da più di 30 anni mancava il campionato nazionale di volley maschile nel ponente. Una squadra fatta in casa con tutti ragazzi della provincia e con un budget limitato: questa è la vittoria di tutta la pallavolo maschile di Sanremo e della provincia di Imperia.

Quest’anno sono stati inseriti diversi giovani alla loro prima esperienza in Serie C. Alcuni partiti da titolari, cresciuti sotto le ali di capitan Gazzera, del 47enne Robert Torello (detto papà), del mitico Massimiliano ‘Cippo’ Faraldi e, in corso opera, del mister Massimo Contini (infatti per 6 mesi circa i ragazzi si sono allenati da soli). “Un grazie a Nando Guadagnoli – evidenzia il presidente Giuseppe Privitera - che negli anni ha saputo aggregare questo gruppo allo sponsor Grafiche Amadeo, nella persona di Roberto che da anni ci sostiene, alla Oliflor Export Fiori per il suo costante apporto, a tutti i collaboratori: segnapunti, addetti all'arbitro, sostenitori e tutto il movimento pallavolisti di Sanremo.

Questi i protagonisti di questo fantastico campionato: palleggiatore Pietro Balestracci (detto Peba), libero Daniele Borro, banda Fabio Brofiga Franchi (detto ‘Bro’), Gianluca Marchese e Robert Torello (detto Toro), opposti Niccolò Canzoniere e Francesco nocito (detto Sich), centrali Riccardo Cirilli, Mattia Favarolo (detto Fava), Lucio Antonio (detto Ciro) e il capitano Gioele Gazzera, palleggiatori Massimiliano Faraldi (detto Cippo) e Riccardo Reggio (detto Richy). Mister: Massimiliano Contini.