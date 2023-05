Pallavolo: Imperia Volley sconfitta al tie break dall'Acli Santa Sabina nella gara clou dei playoff

Sono le genovesi dell’Acli Santa Sabina dopo due ore di gioco ad avere ragione sulle giallo/nere imperiesi. Partita chiusa al tie break (15/10) per la squadra di casa alla quale ha fatto cornice l’incessante tifo di entrambi i sostenitori che hanno riempito la tribuna dell’impianto di Via Giovanni Maggio. Con la vittoria le genovesi ipotecano, salvo stravolgimenti dell’ultimo turno, il passaggio alla serie C. Per le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti, formazione tra le più giovani di tutto il campionato, la certezza e la soddisfazione di aver disputato una stagione da protagoniste: 23 gare disputate tra regular season e play off con 18 vittorie e 5 sconfitte.