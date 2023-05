Pallacanestro: sconfitta in gara 1 per il Blue Ponente Basket nei quarti di finale play-off

Pro Recco Basket-Blue Ponente Basket 82-52 (26-15, 21-15, 17-8, 18-14)

Pro Recco: Ermirio (cap.) M. 21, Fattori F. 17, Pozzo A. 14, Dalorto M. 11, Tabacchi G. 8, Ermirio D. 7, Sassi P. 2, Villa V. 2, Carpaneto A., Pellerano S. - All.: Bertini M.

BPB: Lo Piccolo A. 19, Olivari R. 17, Boretti J. 6, Degl’Innocenti A. 4, Pirosu M. 4, Genovese A. 2, Andreini (cap.) L., Garibbo T. – All.: Archimede E. – Ass.: Olivari R. – 2° Ass.: Appendino L.

Arbitri: Bastogi M., Bignardi L.

Blue Ponente esce sconfitta da gara 1 dei quarti di finale dei playoff sul campo della Pro Recco. Con soli 8 atleti a referto ed ancora un paio di assenze importanti i Blue affrontano un'avversaria di livello, intensa nell'approccio alla gara e con un roster completo di giocatori tutti capaci di tenere il campo senza far dimiunire la qualità del gruppo.

La partita è da subito molto intensa sul piano fisico anche per il metro arbitrale permissivo (ancorché discontinuo) a cui i dianesi faticano inizialmente ad adattarsi. Nel secondo quarto i Blue si resettano mentalmente, pressano con maggiore intensità in difesa e costruiscono bene in attacco, rimontanto fino al -2. Un paio di errori di troppo consentono ai padroni di casa di riallungare subito prima dell'intervallo. Nella seconda parte della gara la qualità di Recco da un lato e la stanchezza e le rotazioni limitate di Blue Ponente dall'altro portano la gara verso il risultato finale.

Venerdì alle 21.15 gara 2 al PalaCanepa di Diano, con la speranza di recuperare almeno uno dei due infortunati per provare a ribaltare il risultato e andare a giocarsi il passaggio alle semifinali in gara 3 domenica a Recco.