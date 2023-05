Pallacanestro: il coach n° 1 del minibasket in Italia giovedì a disposizione dell'Olimpia Basket Taggia

Doppio regalo, giovedì prossimo alla palestra del Mercato dei Fiori in Valle Armea. L'Olimpia Basket, infatti, offre ai propri atleti, grazie alla collaborazione della federazione italiana di pallacanestro, sarà presente il coach Maurizio Cremonini, nell'ambito del progetto ‘Camminare insieme’.

L’allenatore n° 1 del minibasket in Italia, sta incontrando ed allenando i bambini di società in tutta Italia. Un confronto fra i metodi impiegati dagli istruttori delle associazioni grandi e piccole sparse per il Paese e chi del minibasket ne ha fatto un percorso codificato di educazione e di crescita interiore e sociale. Ad accogliere Maurizio Cremonini ci sarà il suo amico Ezio Arduino, istruttore nazionale e head coach del settore giovanile dell'Olimpia, uno dei principali artefici dell'evoluzione e del successo del team taggese in questi ultimi anni.

Maurizio Cremonini è anima e cuore del Settore Minibasket italiano. Bresciano, ha iniziato ad allenare a 22 anni e poi ha scelto di dedicarsi ai più piccoli. Gira l’Italia tutto l’anno per promuovere la pallacanestro dei più piccoli, un lavoro di cui tutto il movimento raccoglie i risultati qualche anno più tardi.

Ecco il suo pensiero, che si sposa perfettamente con la linea d'azione dell'Olimpia: "La cosa che un formatore Minibasket non deve mai fare? Essere superficiale, e non aver cura dei propri bambini, tutti, e in particolare gli ultimi, quelli che fanno più fatica. La gioia di vedere un bambino sorridere e divertirsi con un pallone di basket in mano. È la risposta più bella, l’unica che conta, e che diventa un valore enorme quando quel sorriso te lo rende un adulto che hai incrociato anni prima e che con quel sorriso ti ringrazia”.

Durante la sessione dedicata all'Olimpia, coach Maurizio incontrerà alle 16:45 il gruppo dei nati nel 2012 e, alle 18, quello con i nati nel 2013 e nel 2014. Entrambi i gruppi, dopo un anno intenso e denso di confronti con altre realtà regionali, nazionali e anche internazionali, sono desiderosi di migliorare ed imparare sempre nuove cose con questa seduta di allenamento speciale.

Ad aiutare i bambini ci sarà un'amica e meravigliosa ospite, Martina Bestagno, capitana della Nazionale, campionessa d'Italia e terza nell'Eurolega con la Famila Schio, ex allieva di Arduino, torna nella sua terra natia ad abbracciare (questa volta dal vivo) le piccole "olive furiose" dell'Olimpia.

Un allenamento indimenticabile per chi ha scelto, forse senza saperlo, di appassionarsi ad uno sport considerato erroneamente "minore" ma che in realtà offre un ambiente sano dove il rispetto, l'inclusione, l'educazione, l'autonomia ed il miglioramento continuo delle relazioni sociali più che dei risultati sportivi, sono realmente perseguiti, senza ipocrisie.