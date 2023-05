‘Il Bello dello Sport’: record di partecipazione per la settima edizione del concorso scolastico

Sono 8.172 gli elaborati raccolti nella 7° edizione del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Ideato nel 2017 da “Stelle nello Sport” con l’obiettivo di valorizzare i messaggi positivi legati allo sport, il progetto è patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni, CIP e Ufficio Scolastico Regionale ed è stato realizzato in partnership con Orientamenti, il progetto di Regione Liguria rivolto a giovani, docenti e famiglie.

Una partecipazione ancora una volta straordinaria. Quasi 100 le scuole di tutta la Liguria che hanno partecipato: disegni bellissimi, testi profondi. Un lavoro immenso e bellissimo per lo staff di Stelle nello Sport, coordinato da Cristina Cambi. La Giuria di questa edizione, oltre ai referenti di Stelle nello Sport, Ussi Liguria, Porto Antico di Genova, Coni Liguria, Panathlon Genova 1952 e Usr Liguria, ha coinvolto anche un campione del calibro di Gian Filippo Mirabile, paralimpico di canottaggio a Tokyo 2020.

I due Istituti Comprensivi che hanno partecipato con il maggior numero di studenti sono IC Pegli (Medie) e IC Arenzano (Elementari). A loro sarà consegnato il voucher del valore di 300 euro offerto da Genovarent. Sono 70 gli studenti che saranno premiati nell’ambito della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Appuntamento sabato 20 maggio (ore 11) sul palco di Piazza delle Feste (sotto il tendone). Insieme alle massime autorità istituzionali e sportive, parteciperanno tre grandi “stelle nello Sport”: il campione del mondo di nuoto Alberto Razzetti, il tre volte campione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo, il velista oceanico Matteo Sericano e lo stesso Mirabile che ha partecipato alla Giuria 2023.

Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, contest e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni. Sarà una festa nella festa. A ogni studente sarà consegnata la medaglia: oro, argento e bronzo, proprio come alle Olimpiadi. E poi, oltre al proprio elaborato da incorniciare, una sacca con un biglietto per l’Acquario di Genova, la Card Montallegro, prodotti Panarello e gadget firmati Iren, Amiu, Bper Banca, Biauto Goup e The Ocean Race.

Stelle nello Sport non è solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti.

L’intero progetto è sostenuto anche da partner privati quali Erg, Bper, Montallegro, Eco Eridania, Biauto, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, MSC Crociere. Partner Istituzionali sono Regione Liguria, Comune Genova, Fondazione Carige, Porto Antico di Genova, CCIAA Genova e Amiu. Supportano l’intero progetto anche Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Tra i patrocinatori anche Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia.

L’elenco completo dei premiati e i loro elaborati da sfogliare sono pubblicati al seguente link https://www.stellenellosport.com/2023/05/08/8172-elaborati-per-il-bello-dello-sport-ecco-i-vincitori/