Atletica leggera: aperte le iscrizioni alla sesta edizione della ‘Sanremo Marathon del 3 dicembre

Sono state aperte le iscrizioni alla Sanremo Marathon, giunta alla sua sesta edizione, in calendario il 3 dicembre prossimo. Confermato anche per quest’anno il programma sportivo, che prevede la maratona e la mezza maratona (entrambe Fidal), la 10 Km non competitiva e la family run. Da oggi è quindi possibile assicurarsi un pettorale ad una delle tre gare, a tariffe agevolate, sul sito ufficiale della manifestazione www.sanremomarathon.it.

Confermata la sede di partenza che, come il traguardo stesso, sarà posta nel campo di atletica a Pian di Poma a Sanremo. Di grande fascino è infatti il giro finale dell’anello, come avviene per esempio per la maratona olimpica. La maratona e la mezza maratona andranno prima in direzione Ospedaletti, dove al fondo della pista ciclabile sarà posto il giro di boa, per poi dirigersi verso levante. Il tracciato comprenderà sia la pista ciclabile, sia alcuni tratti di lungomare (Sanremo e Santo Stefano al Mare) sia alcune vie dei centri storici (Riva Ligure). Il secondo giro di boa, prima del rientro a Sanremo, è stato fissato all’inizio della galleria di San Lorenzo al Mare per la maratona e poco dopo zona La Vesca per la mezza maratona.

La 10 Km, dopo il via al campo di atletica, procederà invece subito verso levante, fino all’inizio delle spiagge dei Tre Ponti, dove ci sarà l’inversione. La family run, per uno sviluppo di circa 3 Km, si svolgerà interamente nel tratto sanremese della pista ciclabile. La parte tecnica della manifestazione è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

ORARI DELLE PARTENZE

Ore 9 – Maratona e mezza maratona

Ore 10 - 10 Km e family run

(Tutte le partenze saranno differenziate)

La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 12.

La Sanremo Marathon è presente su Facebook e su Instagram.