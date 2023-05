Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Judo Sakura di Arma di Taggia all'Europeo di San Marino

Si è svolto il 6 e 7 maggio 2023, nella splendida cornice della Repubblica di San Marino, l'European Martial Arts Games, Campionato Europeo Multidisciplinare di Arti Marziali organizzato dalla WMAC (World Martial Arts Committee), manifestazione alla quale hanno partecipato più di 900 iscritti nelle due giornate di gara.

Gli atleti dello Judo Club Sakura Arma di Taggia, appartenenti alla Federazione Italiana, hanno gareggiato nella specialità ‘Self Defence’, portando una sequenza di tecniche basate sui principi del Judo, del Ju-Jitsu e del ‘Metodo Globale di Autodifesa’ che è stata molto apprezzata in questa competizione dove realismo, velocità, tecnica e precisione concorrono tutti insieme per la riuscita di un buon risultato. Come già lo scorso anno in Slovenia, gli atleti dello Judo Club Sakura, accompagnati dai Maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, hanno saputo esprimere al meglio le loro capacità acquisite grazie ad una dura preparazione e si sono classificati nelle seguenti posizioni:

- Maya Benvenuto: 1° classificata e medaglia d' oro nella categoria femminile Under 18, fino a cintura marrone

- Vincenzo Zavaglia: 1° classificato e medaglia d' oro nella categoria adulti maschi +45, fino a cintura marrone

- Eros Trombetti: 2° classificato e medaglia d'argento nella categoria adulti maschi +45, fino a cintura marrone

- Elisa Antellini: 3° classificata e medaglia di bronzo nella categoria femminile +18, fino a cintura marrone

- Luana Florio: 3° classificata e medaglia di bronzo nella categoria femminile +45, categoria unica fino a cintura nera

- Noemi Benvenuto: 3° classificata e medaglia di bronzo categoria femminile +18, fino a cintura marrone

- Daniele Brignole: 3° classificato e medaglia di bronzo categoria maschile +18, fino a cintura marrone

- Saverio Taurini: 3° classificato e medaglia di bronzo categoria maschile +45, fino a cintura marrone.

Ottime anche le prestazioni di Kristian Zavaglia, Roberto Crepaldi e Chiara Bazzani, che hanno mancato il podio per pochi punti e si sono classificati comunque al quinto posto in categorie molto forti. Diego Secchi, che ha partecipato all'evento fuori gara ma si è prodigato generosamente per collaborare con i suoi compagni di squadra, è stato assegnato un premio per il ‘Fair play’.

Ai Tecnici dello Judo Club Sakura Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, è stata assegnata la cintura commemorativa dell'evento per le ottime prestazioni ottenute nel campionato.