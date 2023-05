Imperia: il giornalista del Corriere della Sera Guido Olimpio mercoledì presenta il suo libro in biblioteca

Mercoledì prossimo alle 18, per la rassegna letteraria 'LibrInsieme, Imperia Città che Legge' organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse librerie imperiesi, sarà ospite nella sala convegni della Biblioteca Civica di Imperia Guido Olimpio.

Giornalista del Corriere della Sera, esperto di terrorismo e intelligence, Olimpio è stato per 4 anni corrispondente in Israele e per dieci anni negli Stati Uniti. A Imperia presenterà il suo ultimo libro “La danza delle ombre. Spie, agenti e molti segreti” (La Nave di Teseo, 2022) e dialogherà con Alessandra Chiappori, giornalista.

Da uno dei più preparati giornalisti investigativi, un libro che si legge come un romanzo internazionale sul mondo delle spie, degli agenti sotto copertura, dei segreti che (forse) è meglio non conoscere.