Su Freedom24 i conti cumulativi hanno un rendimento del 2,5% in EUR e il 3% in USD

Riuscire a mettere da parte liquidità al giorno d’oggi è difficile, ma non impossibile. Quello che invece sembra più complicato è decidere dove depositare i propri risparmi, dato che i rendimenti dei conti di risparmio continuano ad essere particolarmente bassi. Troppo, considerando l’inflazione e il generale aumento del costo della vita. A esacerbare ulteriormente la contraddizione c’è la questione dei tassi d’interesse, mantenuti a un livello elevato ormai da diverso tempo nel tentativo di frenare il fenomeno inflazionistico.

Nel grafico sottostante, vediamo quanto velocemente la FED abbia alzato il tasso di interesse nel 2022 rispetto agli anni precedenti.

Fonte: Statista.com

Crescono quindi i tassi di interesse ma non i rendimenti. Forse è anche per questo che, nell'ultimo anno, non c’è stata quasi alcuna variazione sul totale dei fondi depositati in Italia. Sicuramente la crisi economica ha avuto il suo peso nel tagliare la liquidità degli utenti, ma paradossalmente alcuni tipi di investimento hanno registrato un aumento, confermando il fatto che si tratta soprattutto di trovare la destinazione giusta per la nostra liquidità , più che di calo della disponibilità.

Considerato questo quadro di insieme, va però menzionata una soluzione molto apprezzata anche dai risparmiatori italiani, che è quella offerta da Freedom24, una società di servizi finanziari con oltre 400.000 clienti che offre accesso ai 15 principali exchange di USA, Europa ed Asia, oltre a +1.000.000 strumenti finanziari, tra cui azioni, opzioni, EFT e future.

Tra i prodotti finanziari più popolari tra i suoi utenti troviamo l’account D, un conto cumulativo che offre, tra i suoi vantaggi, un rendimento tra i più alti del mercato europeo: il 3% per i risparmi in USD e il 2,5% per i risparmi in EUR.

Le condizioni di utilizzo di D Savings sono molto semplici:

L’apertura del conto avviene in automatico ed è totalmente gratuita, non appena l’utente registra un account sul sito. La procedura di registrazione è veloce e intuitiva, anche se conforme alle più severe regole di compliance e verifica della clientela.

Una volta aperto il proprio account, l'utente avrà subito disponibile il conto D che funziona come un conto di risparmio, il cui rendimento viene maturato su base giornaliera fin dal primo giorno del deposito.

La ricarica del conto può avvenire in base al metodo più conveniente per l'utente, ad esempio tramite carta bancaria o bonifico bancario.

I vantaggi dell'account D sommano i rendimenti elevati alla possibilità di disporre di un conto cumulativo che può essere utilizzato in ogni momento per le tue operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione alle IPO di cui Freedom24 è una delle maggiori piattaforme sia per il mercato europeo che americano. Anche i proventi del trading possono essere trasferiti dal conto di trading all’account D, generando fin da subito interessi elevati.

Come utilizzare l’account D per i propri investimenti

Freedom24 è una piattaforma che offre una pletora di opzioni di investimento, dal trading alle IPO, passando per gli ETF e altri prodotti finanziari ancora. I punti di forza della società coinvolgono sia la sicurezza e l’orientamento alla clientela che l'ampia scelta di servizi finanziari.

L’account D può essere quindi utilizzato sia all'interno della stessa piattaforma, sia per trasferire fondi all'esterno e finanziare i propri piani di investimento o semplicemente di spesa.

Nonostante crisi economiche, energetiche ed inflazione, il settore degli investimenti va avanti e segue gli sviluppi delle società quotate, cercando di anticiparne l’andamento. Oltre ai settori classici le cui azioni sono quasi sempre presenti in un portafoglio ben diversificato, a farsi strada nell'ultimo anno sono stati comparti che avevano fatto sentire la loro mancanza.

Fonte: Statista

I settori del lusso hanno avuto un ruolo trainante nel 2022 all'interno del settore investimenti, ma bisogna analizzare con attenzione il mercato, chiedendosi se possa effettivamente trattarsi di un trend stabile e costante nella crescita.

In un’ottica di lungo periodo e di più ampio respiro, è impossibile non considerare l’economia digitale che già da tempo è presente con i servizi di finanza decentralizzata (DeFi) e con il tanto discusso metaverse, che sta gradualmente coinvolgendo sempre più aspetti del business, ma non solo.

La base di partenza è sempre la stessa. Prima di decidere come investire i fondi del nostro cumulativo, è importante valutare la propria tolleranza al rischio e le prospettive di breve-medio-lungo termine che ci poniamo davanti. Diversificare il proprio portafoglio è sempre la strategia migliore sia nei momenti di stabilità economica che di incertezza dei mercati. Infine, affidarsi a una piattaforma o a un broker sicuro e regolamentato è la chiave di volta per chi investe, a qualunque livello.

Esclusione di responsabilità: Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. Le previsioni e le performance passate non sono indicatori affidabili dei risultati futuri. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è essenziale compiere una propria analisi. Se necessario, ricercare con cura una consulenza d'investimento indipendente da parte di un professionista certificato. L'acquisto di azioni ai prezzi di IPO può comportare ulteriori restrizioni.