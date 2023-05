Stura River Village: a maggio l’oasi di tranquillità in provincia di Cuneo che stai cercando

Stura River Village di Gaiola, nella Valle Stura di Demonte, presenta un'offerta primaverile per un soggiorno da favola immerso nella natura incontaminata.

Un soggiorno da sogno in un ambiente naturale incantevole, dedicato al relax, allo sport e al divertimento.

L'offerta speciale "Stura River Village - RAFTING" 149 euro comprende 2 giorni e 1 notte per 2 persone, con pernottamento in Chalet Matrimoniale con colazione inclusa e la possibilità di scegliere tra una discesa in Rafting o una giornata in e-bike per un'esperienza emozionante.

Sarete in grado di godervi un soggiorno senza preoccupazioni grazie alla formula "PRENOTAZIONE SICURA", che consente di posticipare la data senza penali in caso di maltempo.

Questa imperdibile offerta è valida per due persone e per soggiorni nel mese di maggio 2023.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, si prega di contattare il numero +39 3381011194 o visitare il sito web www.sturarivervillage.com.