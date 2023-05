Una nostra lettrice, Maria Josè, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in via delle Valli ad Imperia.

“Purtroppo ci si rivolge alla stampa – scrive - quando le gli organi preposti non danno seguito alle ripetute segnalazioni di pericolosità. Più delle parole sono eloquenti le foto. Sono una pensionata costretta a fare lo slalom tra buche e rovi”.