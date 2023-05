Tiro con l'Arco: bellissima giornata di sport per gli arcieri gialloblù a Sant’Olcese

Oggi a Sant’Olcese si è svolta una gara interregionale di tiro con l’arco specialità targa all’aperto, valevole per la qualificazione ai campionati italiani.

Gli arcieri gialloblù vi hanno partecipato numerosi ottenendo buoni risultati. Nella divisione olimpica junior maschile 1 posto per Andrea D’Amico, nelle junior femminili 1 posto per Valeria Prette, al debutto sulla distanza di 70 metri. Tra i ragazzi maschili 6 posto per Alessio Cioria, che stabilisce il suo nuovo record personale sulla distanza di 40 metri. Nella divisione compound 2 posto tra i master maschili per Vittorio Pasqualotto.

Passiamo alla divisione arco nudo. Tra le senior femminili 1 posto per Lucia Lenzi, tra i master maschili 2 posto per Maurizio Gabrielli,3 posto per Cesare Prette, 5 posto per Cesare Argento, 6 posto per Beppe Capalbo, 7 posto per Salvatore D’Amico. La squadra master maschile composta da Gabrielli, Prette, Argento, si aggiudica il 1 posto, stabilendo il nuovo record personale a squadre.

Domenica prossima 14 maggio gli arcieri gialloblù saranno impegnati nell’organizzazione della fase regionale del Trofeo Pinocchio, che si svolgerà presso il campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare. Da questa competizione uscirà la squadra di giovani che rappresenterà la Liguria alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio che si svolgerà a metà giugno ad Atri(Te).