Pallavolo: nell’ultima giornata del campionato di Serie C Maschile, il Grafiche Amadeo spera nella promozione in B

Oggi alle ore 18 a Villa Citera l'ultimo atto del campionato di Serie C Maschile dove il Grafiche Amadeo primo in classifica a pari punti con il Volley Vado si gioca una possibile promozione in Serie B.

La partita non si gioca in contemporanea con il Vado che affronta a Lavagna il Volley Lavagna alle ore 20 quindi con il risultato di Sanremo già acquisito.

I ragazzi di Capitan Gazzera devono vincere e sperare che il Volley Vado perda 2 set, in tal caso la promozione nella serie superiore sarebbe garantita. Quindi tutti a Villa Citera alle ore 18 Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo - Energie Volley Carcare.