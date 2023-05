Pallapugno: ingresso al pubblico gratuito per la partita di domani a Dolcedo tra Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Canalese

In occasione della quinta giornata di Serie A, per la partita tra Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Canalese - in programma allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo alle ore 20.30 di lunedì 8 maggio - l'ingresso al pubblico sarà gratuito. Inoltre il bar dell'impianto sportivo proporrà nel suo menù anche i 'friscei' di baccalà. "Come sempre, aspettiamo il pubblico numeroso per gridare 'Forza Imperiese!'".