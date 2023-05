Pallanuoto: l'ultima stagionale alla piscina 'Cascione' della Rari Nantes Imperia maschile termina 7-22 per Brescia Waterpolo

I giallorossi terminano la stagione casalinga con il solo punto guadagnato contro Chiavari all'esordio; il match giocato ieri, ha visto i padroni di casa tenere testa ai terzi in classifica per almeno due tempi. Trascinati da capitan Corio, che mette a referto un poker personale che lo proietta a quota 47 reti in classifica cannonieri, seguito dal gol del vice bomber Taramasco, a quota 34.

Alla ripresa la Rari va in black-out mentre la squadra ospite mostra i muscoli piazzando un significativo 0-7. Un divario che aumenta notevolmente nell'ultimo periodo, complici un paio di episodi dubbi come un gol fantasma assegnato agli ospiti ed uno invece, su tiro dalla distanza di Riccardo Gandini, valutato all'opposto. E sul conseguente ribaltamento d'azione ha portato al momentaneo 18-6 del Brescia.

Diverse situazioni che non mettono dubbi sull'ottima prova dei lombardi e che, anzi, mostrano il proprio valore come testimoniato dalla bella classifica. Piuttosto innervosiscono la squadra di Gerbò che colleziona cartellini rossi per proteste: ne fanno le spese capitan Corio e il giovane Filippo Milani, entrambi al primo rosso in carriera.

Il rigore realizzato da Davide Mazzariol e il siluro di Pietro Cipriani arginano il divario nel quarto finale.

R.N.IMPERIA - BRESCIA WATERPOLO 7-22

(3-4; 2-4; 0-7; 2-7)



IMPERIA - Grossi, Grosso, Casella, Mazzariol 1, Gandini, Milani, Corio cap. 4, Lucia, Cipriani 1, Taramasco 1, Cesini, Di Lionardo. All.: Gerbò



BRESCIA - Massenza Milani, Copeta, Stocco 1, Tononi 1, lodi 1, Balzarini 4, Tortelli 4, Di Murro 2, Zanetti 1, Casanova 3,Rivetti, Sordillo 1, Cammarota 2. All.: Oliva



Espulsi per proteste nel quarto tempo Corio e Milani (I); usciti per limite di falli Grosso, Gandini (I) e Balzarini (B); superiorità numeriche: Imperia 4/15 + un rigore realizzato; Brescia 7/11 + tre rigori realizzati