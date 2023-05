Pallamano, l'Abc Bordighera scende in campo per l'ultima fase del campionato italiano under 17

L'Abc Bordighera è pronta ad affrontare l'ultima trasferta della stagione, per giocare la terza ed ultima fase del campionato italiano under 17.

L'Abc, dopo tre anni di stop a causa del Covid, giocherà due match per aggiudicarsi tra il 5° e 8° posto. Ad un occhio poco esperto potrebbe risultare un risultato poco soddisfacente ma per lo staff tecnico e dirigenziale, invece, viene considerato un ottimo risultato per stabilire le nuove basi per un futuro sempre più roseo e ricco di giocatori e risultati.

“Questa stagione è stata uno spartiacque tra passato e futuro, appresi gli errori si pensa a risoluzioni ed innovazioni” - dice l’Abc Bordighera - “Domenica scorsa, invece, si è giocata la seconda giornata dei play off under 17 al Pala Biancheri di Bordighera. Soddisfatto il presidente Rizzi per come si è svolta la manifestazione alla quale hanno presenziato anche il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessore Stefano Gnutti. Per l'Abc due sconfitte nette nel risultato contro il Cassano Magnago e il S. Giorgio Molteno, due società lombarde con grande tradizione ed esperienza”.

“I ragazzi hanno giocato con grande impegno - dice lo staff tecnico - ma la differenza fisica e la poca continuità di rendimento si sono fatte sentire. Oggi la squadra affronterà le finali dal 5° all'8° posto, un risultato importante per nulla scontato all'inizio della stagione”.

“Un ringraziamento speciale va allo sponsor della categoria under 17, Idrotecnica piscine di Fabio Becagli, che ha permesso a tutto il gruppo di affrontare oltre al campionato italiano under 17 anche il campionato francese, Alpi Marittime” - sottolinea l’Abc Bordighera.