Pallacanestro: finisce l'avventura del Sea basket ai quarti di finale

Con la sconfitta a La Spezia é finita l'avventura del Sea basket Sanremo nel campionato under 15. Il cammino dei ragazzi sanremesi, quindi, si ferma ai quarti di finale, l'Arcola squadra spezzina si impone anche in gara 2.



"Complimenti ai nostri avversari, si sono dimostrati molto solidi e dalle rotazioni molto profonde. Noi siamo contenti del nostro campionato, i ragazzi sono migliorati e questi 2 turni di play off ci hanno fatto crescere ulteriormente. Ora dobbiamo pensare ai play off degli U 17, mercoledì giocheremo gara 1 a Cogoleto e sicuramente i ragazzi sapranno farsi valere", dice il coach Bonino.