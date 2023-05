Lisa Riccio, Judo Club Sakura Arma di Taggia, terza classificata a Napoli alla finale del Campionato Italiano Juniores A2 Femminile

Si può dire veramente che questo che sta finendo sia un week end di fuoco per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Tecnici ed Atleti si sono divisi in tre competizioni che li hanno portati veramente in ogni lato dell' Italia.



Gli atleti più giovani, Fanciulli e Ragazzi, hanno gareggiato a Bordighera nel Trofeo 'YoshinRyu Judo Cup', dove hanno meritato numerose medaglie che sono giunte a premiare tutto il loro impegno. Nella Repubblica di San Marino, si è svolta una importante gara Internazionale di Ju Jitsu che ha visto notevoli risultati, mentre a Napoli si è svolta la Finale Nazionale del Campionato Italiano Juniores A2 di Judo. A partecipare a quest'ultimo appuntamento è stata Lisa Riccio, Juniores cintura nera 1° Dan, che ha avuto la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio. Questo risultato conquistato è molto importante perchè le ha aperto la possibilità di gareggiare nella successiva finale del Campionato Italiano Juniores A1 che si terrà ad Ostia (RM) il 21/05/2023.



Ad accompagnare Lisa Riccio a Napoli sono stati i Tecnici M° Alberto e Alessio Ferrigno, i quali sono molto contenti dello svolgimento dell'attività agonistica della loro atleta e commentano: "Quest' anno Lisa ha avuto delle belle soddisfazioni dai suoi risultati agonistici. L'importante è che ora continui con perseveranza ad allenarsi, in modo da migliorare sempre di più".