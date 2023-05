World Champion WBFC, il ventimigliese Erik Pignone conquista la cintura mondiale nella specialità kick light (Foto)

800 atleti hanno partecipato al campionato del mondo, specialità kick light, andato in scena al Pala Pertini di Coranredo a Milano il 30 aprile scorso. Tra i partecipanti vi erano anche il ventimigliese delle star team Pocobelli Erik Pignone e Michele Staltari.

Erik Pignone, allenato da Ivan Pocobelli, dopo la cintura europea vinta lo scorso 23 febbraio si conferma il più forte fighter del torneo mondiale made WBFC. Erik, dopo essersi aggiudicato la cintura europea nella specialità kick light, conquista anche quella mondiale alla conclusione di una finale non troppo evidente, visto che stava perdendo nel primo round ma, dopo la fermezza dell'angolo, nella gestione dei successivi due il ventimigliese riesce a portarsi a casa una cintura che corona gli obiettivi della stagione. Numerosi gli amici di palestra giunti a Milano per sostenere Erik che non delude e vince l'ambito titolo.

Michele Staltari, dopo 6 mesi in forza al team, prova il torneo mondiale e riesce a raggiungere la finale con un avversario molto alto e di notevole allungo. Nei primi scambi è netta la superiorità dell'avversario ma Michele, ragazzo coraggioso e cuor di leone, non indietreggia un attimo. Poco vale strategicamente una tale impostazione tanto che l'angolo decide di abbandonare per proteggere l'atleta. Per Michele ora vi sarà una piccola pausa per poter affrontare gli esami di terza media e poi si allenerà per raggiungere nuovi obiettivi.