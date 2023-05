Eccellenza, Imperia calcio: 3-3 al Riva nel giorno della festa dell' Albenga

fischio d'inizio ore 15:10 13' calcio d'angolo per l'Albenga, ma la difesa dell'Imperia la manda lontano 17' occasione per l'Imperia: su cross di Sancinito pericoloso ma la palla finisce in mano al portiere 19' punizione dal limite dell'area per l'Imperia: batte Saviozzi che manda la palla sopra la traversa 24' Goal per l'Albenga: la palla calciata da Anselmo supera il portiere facendo goal 29' tiro di Jebbar deviato dal portiere 31' 2-0 per l'Albenga: Scarrone di testa fa goal 36' tiro di Jebbar respinto di piede da Scalvini 37' ammonizione per Trofo 40' rigore per l'Imperia: Sancinito fa goal 43' su calcio di rigore dell'Albenga Gargiulo fa goal

cambio per l'Imperia: Ardissone esce ed entra Bourkaa

45' tiro di Jebbar sfiora il palo

47' tiro di punizione di Sancinito respinto dalla difesa dell'Albenga

48' doppio cambio per l'Albenga: escono Trofo e Graziani ed entrano Mariani e Di Salvatore

53' altro cambio per l'Albenga: esce Costantini entra Garibbo

55' goal per l'Imperia: Jebbar supera il portiere e fa goal 3-2

57' 3-3 dell'Imperia per autogol dell'Albenga

59' goal annullato di Saviozzi per fuorigioco

59' altro cambio per l'Albenga: Grandoni esce, entra Barisone

66' sostituzione Albenga: Scarrone esce ed entra De Sousa

74' calcio d'angolo per l'Albenga: Cella è bravo a pararla con le mani

80' esce Giglio, entra Luques dell'Imperia

83' calcio di punizione per l'Albenga va alto sopra la traversa e finisce in calcio d'angolo

84' ammonizione a Sancinito

86' cambio per l'Imperia: esce Saviozzi entra Morchio

90' sono stati concessi altri 4' di recupero

92' ammonizione Gandolfo

94' fine partita 3-3