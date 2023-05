Elezioni: cimiteri sotto esame, Imperia Rinasce "Pulizia e manutenzione lasciate agli abitanti"

"Manca di una manutenzione ad hoc da troppo tempo: le stradine interne infatti sono dissestate, così come i gradini e ciò rende pericoloso il passaggio, soprattutto per gli anziani. La cappella e il loggiato superiore sono chiusi da tempo indefinito e per accedere alla parte superiore si deve allungare passando da fuori".

È quanto evidenziato da Imperia Rinasce la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Ivan Bracco. Nei giorni scorsi il gruppo ha effettuato un sopralluogo presso il cimitero di Porto Maurizio trovando diverse criticità.



"La situazione non è differente nei cimiteri delle frazioni, dove spesso la pulizia e la manutenzione ordinaria sono lasciate all’iniziativa degli abitanti. Un ulteriore problema sono le vie di accesso ai cimiteri, per esempio a Castelvecchio e a Sant’Agata la strada è sconnessa e piena di buche. Deve essere una prerogativa dell’amministrazione occuparsi del decoro di ogni luogo della città" - concludono.