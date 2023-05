Elezioni amministrative: solidarietà della lista 'Imperia rinasce' alla categoria dei pescatori

"Più volte abbiamo espresso la nostra solidarietà nei confronti dei pescatori, una categoria inascoltata e penalizzata negli ultimi anni. Imperia è una città di mare e i pescatori ne sono un elemento essenziale, ormai sono rimasti in pochi e hanno bisogno del supporto dell’amministrazione che deve ascoltarli e collaborare con specifiche misure a sostegno. Innanzitutto, sarebbe buon senso spostare il tratto di ciclabile che passa dietro i loro box, all’inizio del molo lungo di Oneglia, per consentire loro di lavorare in maggiore tranquillità. Un’ulteriore misura potrebbe essere quella di ridurre la Tari a loro carico. Inoltre, il Comune dovrebbe occuparsi dello smaltimento dei rifiuti prelevati in mare che ora vergognosamente è a carico dei pescatori che li raccolgono. Quest’ultima sarebbe una misura diretta a incentivare la pulizia del mare e un segnale di rispetto e tutela dell’ambiente. Infine, l’amministrazione potrebbe collaborare nella realizzazione di progetti che consentano alla categoria di integrare la pesca, nei momenti di criticità, con attività di interesse turistico". Così si esprime la lista civica 'Imperia rinasce' in merito alla situazione dei pescatori.