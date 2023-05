Spaccio di droga nella movida di Bordighera: arrestato pusher giovanissimo e multato locale per lavoro in nero

Spaccio di droga durante la movida di Bordighera, i Carabinieri hanno arrestato un giovanissimo pusher, denunciato un secondo e multato un locale con lavoratori 'in nero' che ora rischia anche la sospensione. È il principale risultato dei controlli a tappeto dei militari della compagnia della città delle palme insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I due spacciatori, dei quali uno poco più che ventenne, sono stati pizzicati in prossimità di un locale molto frequentato. Quello arrestato, residente a Vallecrosia, di appena 22 anni, aveva con se 5 grammi di cocaina divisa in dosi e 3.500 euro in contanti. Una somma cospicua considerata provento dell'attività di spaccio. L'altro denunciato, trovato sempre vicino allo stesso locale, aveva con se 22 grammi di hashish e da una perquisizione presso la sua abitazione è stato anche sequestrato un bilancino e tutto l'occorrente per il confezionamento della droga.

I controlli amministrativi al locale da parte dei militari dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia hanno portato ad individuare alcuni dipendenti non in regola. Per tale motivo al gestore è stata quindi elevata una sanzione pecuniaria pari a 2.500 euro con la misura accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il servizio coordinato ad ampio raggio era finalizzato al contrasto dei fenomeni delle devianze e del degrado urbano, in vista dell'avvio della stagione estiva. Controlli che sono stati allargati anche alle strade. Anche in questo caso sono state identificate complessivamente oltre ottanta persone, di cui una ventina positive in banca dati e controllate venticinque autovetture.