Ventimiglia ovvero lo spirito della frontiera. Il racconto di Pierluigi Casalino sulla storia della città di confine

Sappiamo molto bene come le ragioni della politica portino a scelte che non tengono quasi mai conto delle radici storiche di genti e di culture, cancellandone le tracce e inglobandole in contesti naturalmente diversi o addirittura sottoponendole a genocidi non solo fisici. È stato il caso della dolorosa cessione della Contea di Nizza alla Francia, in contrasto con ogni logica geopolitica e di costume. Un tempo Nizza era veramente italiana e ligure, e veniva, infatti, considerata la prima città d'Italia nel cammino territoriale verso est, la vera porta di ingresso nel Bel Paese. E in tali termini si espressero anche spiriti magni, come Dante e Petrarca, dell'intelligenza italiana e non.



Inutile è tuttavia ritornare nostalgicamente su fatti e circostanze ormai largamente consolidate da eventi non più modificabili e, a dire il vero, persino superati, nell'attuale fase storica. E così oggi è Ventimiglia la porta occidentale d'Italia. Il prestigio della Città di Frontiera, nonostante le vicende degli ultimi anni, pressata com'è dalle ondate migratorie, non viene meno. Ondate che assomigliano molto, se pur in misura minore, ai tentativi degli ebrei tedeschi di entrare in Francia alla fine degli anni Trenta del secolo scorso. I francesi facevano sbarramento, cercando di bloccare le fughe verso la libertà. Analogamente, ai giorni nostri, Ventimiglia vive sulla sua pelle drammi di proporzioni incalcolabili per il difetto di normative europee in grado di coordinare ed organizzare flussi fuori controllo. Non manca a Ventimiglia la virtù della solidarietà, ma resta sempre più difficile gestirla, pur essendo l'incarnazione dello spirito della frontiera, una frontiera che unisce e non divide.



Ciò nonostante Ventimiglia è città accogliente e ricca di storia, oltre ad offrire particolarità monumentali, culturali e gastronomiche, che ne fanno un retaggio glorioso delle sue origini liguri e romane. E Ventimiglia è anche animata da sentimenti di amore per la libertà e di patriottismo: non dimentichiamo le preoccupazioni e le proteste di Biancheri, un vintimigliuso verace (futuro presidente della Camera dei Deputati) manifestate a Cavour, quando nel 1860 circolava la voce che Ventimiglia seguisse la sorte di Nizza. E pure non dimentichiamo l'opposizione della Ventimiglia liberata nel 1945 ad essere annessa alla Francia occupante, circostanza non vista di buon occhio da parte degli Alleati, che tuttavia troppo tardi intervennero per preservare l'integrità dei confini italici sia ad est che ad ovest, fin all'eccesso.



Le memorie romane di Ventimiglia, in primo luogo con il suo teatro, fanno della città uno dei centri più importanti della lunga stagione della civiltà latina in Liguria. Non solo: Ventimiglia, strettamente legata alla famiglia Giulio-Claudia, fu teatro del conflitto tra i pretendenti al trono imperiale dopo la fine di Nerone. In questi ultimi tempi, pur segnata dalle crisi globali, Ventimiglia risente delle effervescenti realtà monegasche e nizzarde. Soprattutto il rinnovato interesse per le origini liguri e italiane del Principato costituisce un rilevante elemento di sviluppo dell'economia intemelia. Un modo nuovo per riscoprire l'autentico spirito di frontiera di Ventimiglia e della sua storia millenaria.

Pierluigi Casalino