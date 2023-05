Sanremo: spuntone in ferro piantato in un'aiuola, un papà ne segnala la pericolosità (foto)

"Buongiorno, ho due bimbe di 6 e 4 anni, oggi le ho portate alle giostre in fondo a corso Modello e passando da un'aiuola la più piccola è inciampata in una sporgenza di ferro. Guardando bene ho visto una puntazza piantata a terra che usciva fuori di una decina di centimetri (sicuramente viene usata per la messa a terra quando ci sono spettacoli). Fortunatamente la bimba non si è fatta niente ma poteva ferirsi gravemente. Io capisco che gli spettacoli bisogna farli ma alla fine bisogna togliere queste trappole perché in estate li è pieno di bimbi. Grazie per l'attenzione



Giancarlo".