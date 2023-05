Ferrovie, guasto e ritardi treni. Salvini: "Troppi anni senza investimenti"

(Adnkronos) - "Giornata molto difficile per il traffico ferroviario: un guasto alla linea elettrica ha causato ore di ritardi e gravi disagi. Paghiamo una fragilità infrastrutturale importante, causata da troppi anni senza investimenti e ambizione". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini commentando il guasto sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze che ha causato rallentamenti e ritardi sull'alta velocità.

"I fatti dicono che, dopo sei mesi di governo - sottolinea Salvini - possiamo contare 33 miliardi in cantieri ferroviari da Nord a Sud, compresi i lavori a Firenze attesi da decenni e che consentiranno di fronteggiare meglio i grandi volumi di traffico tra merci e persone. C’è chi per anni ha saputo solo dire No (e continua a dirli, come sul Ponte che collegherà Calabria e Sicilia) e chi preferisce far ripartire i lavori", conclude il vicepremier.