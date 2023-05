Tsukuri judo Ventimiglia al trofeo Yoshinryu Judo Cup di Bordighera (foto)

Una piccola delegazione di 6 dei giovanissimi judoka del Tsukuri judo Ventimiglia ha partecipato alla manifestazione organizzata dal maestro Giacomo Bovenzi, del club Yoshinryu di Bordighera.



"Ringraziamo e ci complimentiamo per la perfetta organizzazione. Una manifestazione che ha visto una grande affluenza da molte regioni oltre che dalla vicina Francia. Andiamo al medagliere oro per Mancarella Antonio e Catassi Gabriele, argento per Morese Gabriele, bronzo per Marchetta Pietro, Bono Paolo, Politi Francesco. Ci riteniamo soddisfatti del risultato dei nostri giovanissimi che ogni giorno si impegnano al massimo e ottengono buoni risultati. Un ringraziamento anche alla federazione Fijlkam che, rinnovando la convenzione con lo CSEN, ci permette di partecipare a molti eventi. Sono molto fiducioso nella collaborazione tra enti di promozione sportiva e federazione e penso che sia una grande risorsa per gli agonisti e per i preagonisti perciò vento in poppa e andiamo avanti!", dice Cristian di Franco.