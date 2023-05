Judo: torneo giovanile a Bordighera, i risultati del Club Sakura di Arma di Taggia

Per gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., oggi era una giornata particolare: per la prima volta gareggiavano senza la presenza dei loro Tecnici abituali che erano impegnati in parte a Napoli per seguire la finale del Campionato Italiano Juniores A2 di judo ed in parte nella Repubblica di San Marino, dove è in programma domenica una gara internazionale di Ju-Jitsu. La gara di Bordighera è stata anche un banco di prova per gli Aspiranti Allenatori Cristina Ronzitti e Samuele Della Torre che, coadiuvati dalla cintura nera Romano Della Torre e con la presenza del Presidente Rita Lovrinovich, hanno gestito tutta la gara dei giovani atleti del Club di Arma di Taggia.