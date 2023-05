CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 6 maggio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 (3D) – ore 17.00 - 21.00 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- MAVKA E LA FORESTA INCANTATA – ore 17.00 – di Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban - Animazione - "Nelle profondità delle terre ucraine c'è uno spicchio di mondo antico e remoto, con una storia che affonda le sue origini nel mito dei ricordi e nelle leggende dei racconti. Uno dopo l'altro si susseguono il Villaggio, la Montagna Oscura e la Foresta, vicini ma distanti, confinanti ma in conflitto. Una faida, quella tra gli abitanti del Villaggio e gli esseri della Foresta, nata quando il proprietario della segheria ha oltrepassato la Montagna Oscura che divide i due luoghi per chiedere aiuto al Guardiano della Foresta, per poi tornare con altri umani a disboscare e distruggere. Il conflitto che ne è nato ha portato alla chiusura del passaggio tra i due mondi, all'isolamento dei due popoli, all'odio tra le genti. Ora, dopo tanti, anni, è il tempo di trovare un nuovo guardiano, e tra le possibili scelte c'è anche Mavka, una delle Anime della Foresta, dolce e gentile creatura che si innamora di Lucas, giovane abitante del Villaggio addentratosi nel suo mondo per trovare una cura alla malattia dello zio Leo. Ma su di loro incombono i piani della crudele Kylina, ultima erede del proprietario della segheria...”

Voto della critica: ***

- 65 - FUGA DALLA TERRA – ore 19.00 – di Scott Beck, Bryan Woods - con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King, Brian Dare – Fantascienza/Azione/Drammatico - "Il film racconta la storia di Mills, un astronauta che torna accidentalmente indietro nel tempo a seguito di un incidente nello spazio, finendo sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Unico sopravvissuto allo schianto insieme a una ragazzina di nome Koa, Mills dovrà affrontare con lei un'epica lotta per la sopravvivenza all'interno di un mondo sconosciuto, popolato da spaventose creature preistoriche e, tra queste, dai dinosauri...”

Voto della critica: ***

- LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE – ore 21.15 – di Lee Cronin - con Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher, Jayden Daniels - Horror - "L'intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.20 - 18.15 - 20.15 - 22.00 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un’avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell’universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di François Ozon - con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon - Drammatico - "Parigi, 1935. Madeleine Verdier, aspirante attrice convocata da un celebre produttore per un ruolo e poi aggredita, è accusata a torto del suo omicidio. Con la complicità di Pauline Mauléon, avvocato senza clienti che si incarica della sua difesa, si assume il crimine e accede alla gloria denunciando la misoginia della società e l'incompetenza della giustizia. Il tribunale diventa 'teatro' della sua performance. L'ingiustizia subita commuove l'opinione pubblico, il successo è immediato. Per Madeleine comincia una nuova vita, gli ingaggi piovono coi fiori e le proposte di matrimonio ma la vera colpevole bussa alla porta e reclama la sua parte...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MAURICE - UN TOPOLINO AL MUSEO – ore 16.30 – di Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "All'interno dello storico museo dell'Ermitage vive il topolino Maurice, che passa il suo tempo rosicchiando opere d'arte a più non posso, cercando di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d'élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. L'amicizia tra i due verrà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell'Arte: La Gioconda. Riuscirà Maurice a resistere alla tentazione di rosicchiare il dipinto più famoso al mondo e a salvare la sua bizzarra amicizia con un gatto?...”

Voto della critica: n.p.

- LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ore 18.00 - 19.50 - 21.30 – di Pupi Avati - con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo - Drammatico - "Bologna oggi. Marzio incontra Samuele con cui negli anni '70 aveva costituito il gruppo 'I Leggenda' con il sogno di sfondare nel mondo della musica e che aveva invece finito con il produrre un solo brano. I due vivono entrambi un momento difficile così come non facile aveva finito con il diventare il loro rapporto a causa di Sandra, che Marzio aveva sposato ma non aveva saputo comprendere fino in fondo. Sono passati 35 anni dalla quattordicesima domenica del tempo ordinario in cui si era celebrato il matrimonio. Ora tutti e tre si trovano dinanzi a una svolta della loro vita...”

Voto della critica: ***

- IL SOL DELL’AVVENIRE – ore 16.15 - 18.30 - 21.30 – di Nanni Moretti - con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno - Drammatico - "Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole 'farla finita' col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola. Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro alle barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- COCAINORSO (vm 14) – ore 21.15 – di Elizabeth Banks - con Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson - Thriller - "A Knoxville, in Tennesse, nel 1985, un trafficante di droga con addosso diversi chili di cocaina viene trovato morto, precipitato dal suo aereo per la mancata apertura del paracadute. A indagare è un ispettore locale, il quale capisce che dietro il caso c'è il boss di Saint Louis Syd White, che a sua volta ha mandato a recuperare la merce rimasta lo scagnozzo Daveed e suo figlio Eddie, ancora in lutto per la morte della moglie. Quello che nessuno sa è che la droga, caduta nella Chattahoochee-Oconee National Forest, è stata ingerita da un'orsa nera, che ora si aggira ferocissima e famelica. A scoprirlo loro malgrado sono una coppia di turisti, un ragazzino e una ragazzina che hanno marinato la scuola, la madre di quest'ultima, una ranger ignara e vari altri malcapitati. Chi riuscirà a recuperare la droga? E chi sopravviverà all'orsa in crisi d'astinenza?...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it