Vela: dal 12 al 20 maggio a Marina degli Aregai il campionato europeo classe 470

Sarà Marina degli Aregai il teatro del Campionato Europeo della classe 470. Con l'organizzazione dello Yacht Club Sanremo si svolgerà dal 12 al 20 maggio nella Riviera dei Fiori, in quest'anno preolimpico il Campionato Europeo riservato a questa importante classe.

69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni compresi Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone, solo per citarne alcuni e rendere l'idea dell'importanza della manifestazione che vedrà in acqua a sfidarsi per questo titolo numerosi campioni del mondo e medagliati olimpici. Marina degli Aregai e il luogo perfetto per queste manifestazioni quest'anno e già stata teatro della Carnival Race con quasi 200 equipaggi e del Trofeo Kinder con 350 giovanissimi.

La regata si era già svolta nelle stesse acque nel 2019 con grande successo: lo Yacht club Sanremo ed il Gruppo Cozzi Parodi sono ormai un binomio di eccellenza avendo organizzato campionati mondiali, europei ed italiani, dimostrando sempre di essere un ottima location.