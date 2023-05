Nuoto: ottimi risultati e anche alcune medaglie per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' alla finale regionale

Ottime prestazioni per gli ‘Esordienti A’ della ‘Sanremo Like Swim’ alla finale regionale alla ‘Sciorba’ di Genova. Il contingente di atleti matuziani, formato in gran parte da novizi e guidato dai coach Cristina Avallone e Stefano Martini, ha concluso l’aprile agonistico con la limatura di tutti i ‘personal best’ in un contesto altamente competitivo.

Ma non solo: c’è anche chi si è permesso addirittura il lusso di andare a medaglia. È il caso di Giacomo Lanteri, che ha strappato due argenti nei 100 e 200 dorso e ha pure sfiorato il podio nei 100 stile e nei 200 misti (quinto). Degni di menzione sono anche l’ottimo 5° posto di Vittorio Anfosso nei 100 delfino, il 6° di Giulia Scarlatti nei 100 delfino e nei 100 rana, i settimi di Claudia Gibelli nei 100 rana e di Valeria Scardetta nei 200 rana e i piazzamenti onorevoli di Giorgia Fazio e Mattia Bertellini.

A certificare la bontà del lavoro svolto dall’intero gruppo squadra, infine, ecco le agguerritissime staffette 4x100 stile e 4x100 misti, che si sono difese egregiamente.

Per il presidente Sebastiano Bonaccorso e per gli allenatori del team “Performance e risultati che non sono altro che il naturale riflesso di una crescita quantitativa e qualitativa del settore giovanile, ormai in grado di dire la sua in ogni evento sia in sede regionale, sia in quella nazionale”.