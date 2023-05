Giovanni Senese protagonista ad Aromatica con 'La calma nel mare'

Da venerdì a sabato, Diano Marina ospiterà “Aromatica” un imperdibile evento dedicato alle eccellenze dell'agroalimentare, con la partecipazione di numerose personalità di spicco e vere star del settore. Tra queste, Giovanni Senese, noto pizzaiolo napoletano, titolare della Pizzeria Senese di Sanremo e membro dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Sabato mattina alle 10.45, parteciperà alla decima edizione di Aromatica con lo show cooking 'La calma nel mare', un piatto che riflette la sua filosofia culinaria ed il suo legame con il mare.

Giovanni Senese si è detto entusiasta di unirsi a questo evento che da sempre valorizza il territorio ligure attraverso prodotti vegetali. “Partecipare ad Aromatica è un'opportunità emozionante per me, poiché credo fermamente nel valore delle erbe aromatiche nella gastronomia: non solo aggiungono un tocco visivo ai piatti, ma li arricchiscono anche di sapore. Per personalizzare il mio piatto, userò le erbe aromatiche melissa e verbena, famose per i loro effetti rilassanti”.