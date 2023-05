Primarie Pd e presunti finanziamenti illeciti, Emiliano assolto

(Adnkronos) - Il tribunale di Torino ha assolto in primo grado "per non aver commesso il fatto" il presidente della Puglia, Michele Emiliano, a processo per presunti finanziamenti illeciti nell'ambito della campagna per le primarie del Pd del 2017.

"Spero si interrompa il circuito della macchina del fango nei confronti del presidente Emiliano che per lunghi 5 anni, sia pure non lamentandosi mai, ha sopportato di tutto e di più per una vicenda per la quale adesso anche processualmente ha chiarito che non ha alcun tipo di responsabilità". Così alla lettura della sentenza Gaetano Sassanelli, legale del presidente della Puglia.