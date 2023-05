Target: Pneus Riva, conoscenza specialistica su pneumatici di ultima generazione

L’azienda Pneus Riva nasce nel 1956 dalla passione della famiglia Gobbetti per la meccanica. Nel 1986 Alfio Gobbetti ne diventa il titolare ed oggi è affiancato da suo figlio Nicolò che una volta finiti gli studi ha deciso di continuare la tradizione di famiglia. Lavorare in famiglia è un valore aggiunto per il titolare che ogni giorno cerca di tramandare la sua passione, le sue tecniche e le sue conoscenze.

Negli anni il settore della meccatronica è cambiato notevolmente, l’azienda ha cercato infatti di rinnovare i mezzi di lavoro e di restare sempre al passo con i tempi. Oltre a fornire un servizio di assistenza dedicato per ogni tipo di pneumatico, Pneus si occupa anche di interventi di meccanica leggera come il controllo e la sostituzione dell’impianto di frenaggio, la riparazione degli impianti elettrici della vettura, la sostituzione delle batterie e dell’olio motore e la verifica del corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione.

L’azienda ha anche un grande deposito per i pneumatici invernali, dei pneumatici termici che riescono a sviluppare più attrito e quindi a tenere meglio la strada. Inoltre è partner di rete super service, un marchio che nasce in Italia agli inizi degli anni novanta, a seguito alla richiesta di affiancare a pneumatici di qualità anche servizi esclusivi per l’auto. Pneus Riva ha le migliori marche di gomme presenti sul mercato tra cui Good Year, Uniroyal e Strial ed è partner Petronas, produttore globale di lubrificanti e fluidi funzionali che ha anche ricevuto il sigillo di qualità nella seconda edizione del “Italy’s Best Employers for Women 2022”, lo studio condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF, l’ente indipendente che ogni anno individua i duecento migliori datori di lavoro per le donne in Italia.

Questo riconoscimento riflette il costante impegno aziendale di Petronas e dei suoi collaboratori per la valorizzazione di ogni differenza culturale e delle pari opportunità.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

Confartigianato Imperia, partner del progetto Target, garantisce formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza a 360°: per rimanere sempre aggiornati sui corsi in programma è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it