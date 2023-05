Pallavolo: domenica l'ultima di Serie C ma le due partite clou non si giocano alla stessa ora, la protesta della Grafiche Amadeo

Si gioca domenica prossima l'ultima giornata del campionato di serie C maschile di volley. In classifica sono appaiate il Volley Sabazia Vado ed il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo.

“C’è il problema dell'orario di gioco – sostiene il presidente della società matuziana – perché, da calendario, la Grafiche Amadeo gioca in casa alle 18 a Villa Citera contro il Carcare mentre il Sabazia gioca alle 20 a Lavagna contro il Volley Lavagna”.

La Grafiche Amadeo ha chiesto al comitato regionale, per una questione di etica e regolarità sportiva si potesse posticipare di ufficio di due ore la partita: “Ma il comitato regionale – prosegue Privitera - resosi disponibile allo spostamento, ha comunicato che il regolamento non prevede l'automatismo ma ci vuole anche il consenso degli avversari. E proprio qui che nasce il volta faccia del Volley Carcare che, prima tramite il proprio presidente mi ha confermato lo spostamento e poi, in sede ufficiale, ha inviato una mail alla società ed al comitato regionale, negandolo, adducendo incomprensibili problemi di orario per il giorno seguente che è lavorativo”.

Ora il comitato regionale, da regolamento e nonostante il parere positivo del presidente Anna Del Vigo e del consiglio, non può effettuare lo spostamento di orario di gara di sole due ore per un corretto finale di campionato ed il Vado giocherà la propria partita, conoscendo il risultato acquisito di Sanremo. “Sono veramente deluso del comportamento del Carcare – termina Privitera - che prima a me personalmente conferma lo spostamento (anzi me lo chiedono loro per arrivare più tranquilli a Sanremo) ed a cose fatte si rifiutano di approvarlo per incomprensibili problemi di lavoro del giorno dopo”.