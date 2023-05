Pallavolo: con un 3-0 contro il Casarza Ligure, di salva matematicamente la NLP Sanremo

Con la quarta vittoria consecutiva in questi playout lasciando solo 1 set alle avversarie incontrate fino ad ora, la serie D Controcorrente NLP Sanremo, con il regolamento Fipav che prevede due retrocessione in categoria, si salva matematicamente.



“È stato un altro bel match – si spiega nel comunicato - quello giocato dalle ragazze di coach Michela Valenzise che si sono imposte per 3-0 sulla ottima squadra del VBC Casarza Ligure che hanno venduto cara la pelle difendendo di tutto e di più. Però, l'organico al completo, la nostra squadra si è sempre fatta trovare pronta a rigiocare con pazienza, prendendo così dei break importanti per allungare il passo.

Sempre fortissimo il tifo dei sostenitori venuti in questa lunga trasferta, che hanno dato gas alle giocatrici in campo. Ringraziamo altresì per la calda accoglienza la società di casa VBC Casarza Ligure”.