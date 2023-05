Pallapugno: seconda sconfitta consecutiva per l'Imperiese, Raviola cede per 9-6 alla Bormidese

La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese incappa nella seconda sconfitta consecutiva e cede 9-6 alla Bormidese allo sferisterio 'Pertini Mayorca', nel recupero della quarta giornata di campionato.

Federico Raviola e compagni partono meglio prendendosi il primo gioco ma i padroni di casa riacciuffano immediatamente il punteggio e poi mettono la testa avanti. Da lì, l'Imperiese dovrà sempre rincorrere nel punteggio. La Bormidese appare più lucida e fa suoi quattro giochi ai vantaggi nella prima frazione che si conclude con un evidente 6-2. Nella ripresa i ragazzi di Aicardi non riescono a costruire la rimonta: soltanto sull' 8-4 inanellano due giochi consecutivamente e sembrano riaprire la contesa. Ma al quindicesimo gioco, complici un paio di falli, Dutto riesce a sferrare i colpi decisivi.

La formazione imperiese tornerà in campo lunedì prossimo, allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo dove, alle 20:30, è attesa la Canalese.

In Serie C1, lo scorso sabato 29 aprile, ottimo invece il debutto casalingo per Grasso e compagni. La quadretta dolcedese rifilava un perentorio 9-0 al Pieve di Teco, nel derby, portandosi a due punti in classifica in altrettante partite. Il prossimo appuntamento per i ragazzi di Pellegrini sarà domani sera alle 20:30, allo sferisterio 'Mermet' di Alba dove affronteranno i locali.